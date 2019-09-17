Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

İnternet siteleri üzerinden alışveriş yapanların bilgilerini elde ettikten sonra kargo bilgilerini değiştirerek, satın alınan malzemeleri gerçek alıcıları yerine kendilerine yönlendirip, 2 milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişilik hacker çetesi çökertildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çocukların da içinde olduğu bazı kişilerin, internet üzerinden alışveriş yapanların bilgilerini elde ederek, onları dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından İstanbul, Manisa, Adana, Ankara ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yaşları 17 ve 22 arasında değişen 14 kişilik hacker çetesi çökertildi. Operasyonlarda çete üyeleriyle birlikte 1'i kuru sıkı 2 tabanca, sahte kimlikler ve çok sayıda elektronik malzemeler ele geçirildi.

2 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Çete lideri olan 20 yaşındaki kişinin lüks bir rezidansta yakalandığı operasyonda şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgu işlemleri yapıldı.

Yapılan sorgulamada çete üyelerinin, internet sitleri üzerinden alışveriş yapan kişilerin bilgilerini heckledikleri, elde etikleri bilgilerle önce sahte kimlik düzenledikleri, ardından satın alınan malzemenin kargo bilgilerinin değiştirerek gerçek alıcı yerine eşyayı kendilerine yönlendirdikleri, kendilerine gelen malzemeyi de alışveriş siteleri üzerinden sattıkları belirlendi. Çete üyelerinin, bu yöntemle yaklaşık 2 milyon lira değerinde haksız kazanç ede ettikleri belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelerin 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.