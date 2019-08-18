14 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kazası görüntüleri ortaya çıktı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:49 Kaynak: AA
'nın Birecik
ilçesinde 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kazası görüntüleri ortaya çıktı.
Şanlıurfa- Gaziantep
kara yolunun Birecik- Halfeti
yol ayrımında 12 Ağustos'ta meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, bir minibüsün önünde seyreden traktörü geçmek için kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği, bu sırada arkadan gelen hafif ticari aracın, yol kenarındaki bankete çarptığı görülüyor. Kaza anının devamında ise minibüsün çarptığı traktörün devrildiği, güvenlik kamerasınca kaydediliyor.
Görüntülerde, devrilen traktördeki iki kişinin yol kenarına kaçması ve çevredeki insanların yaralılara yardım etmek için bölgeye geldiği de görülüyor.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 76. kilometresinde 12 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralanmıştı.
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