Son Dakika Haberleri: 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
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14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'daki korkunç kaza kameradaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bayramın ikinci günü yaşanan ve 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa'daki korkunç kaza kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bayramın ikinci günü yaşanan ve 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kurban Bayramının ikinci günü Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 78'inci kilometresi Birecik- Halfeti yol ayrımında yaşanmıştı. Kazada, iddiaya göre Abdulhakim A.'nın kullandığı otomobil, Mustafa E.'nin kullandığı 27 TJ 436 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra sürücüsü öğrenilemeyen 63 LS 647 plakalı traktöre çarpmıştı. Kazada hafif ticari araç bariyerlere çarpıp dururken traktör devrilmiş 1'i ağır 14 kişi de yaralanmıştı.
Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise günler sonra ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün aniden şerit değiştiren bir minibüse çarpmamak için manevra yaptığı, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra traktöre çarpıp devirdiği gözlendi. Seyir halindeki bir otobüs de kazaya karışmaktan son anda kurtulurken traktörün römorkunda oturan iki kişinin yere düşmesi ve kaçarak yolun kenarına gitmesi de kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:24 Kaynak: İHA
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