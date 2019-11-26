Son Dakika Haberleri: 14 maçlık iddaa kuponuyla 41 bin lira kazandı! Efsane olay...
Son Dakika Spor 14 maçlık iddaa kuponuyla 41 bin lira kazandı! Efsane olay... - Son Dakika Spor

14 maçlık iddaa kuponuyla 41 bin lira kazandı! Efsane olay...

7 saat önce

Geçtiğimiz haftalarda 3 TL'ye 45 bin 333 TL kazanan Misli.com üyesinden sonra bu hafta da bir başka üye, 14 maçı bir araya getirip sistemli iddaa kuponu oynadı, 41 bin 72 lira kazandı!

14 maçlık iddaa kuponuyla 41 bin lira kazandı! Efsane olay..., System.String[]

Geçtiğimiz haftalarda 3 TL'ye 45 bin 333 TL kazanan üyesinden sonra bu hafta da bir başka üye, 14 maçı bir araya getirip sistemli kuponu oynadı, 41 bin 72 lira kazandı!


3 TL'ye 45 bin 333 TL kazanan efsane kuponu merak ediyorsanız, aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

14 MAÇLIK SİSTEM KUPONUYLA 41 BİN 72 LİRA KAZANDI!


Yeni dönemi sonrası 'da kazanan kişi sayısı arttı, her gün yeni bir hikayesi yazılmaya başladı ve ortaya çıkan efsane kuponlar görenleri şaşırtmaya devam ediyor!


Rusya'dan Brezilya'ya, Çin'den Uruguay'a, Endonezya'dan Azerbaycan'a...


14 maçlık kuponu yapan bir üyesi, sistemde "12-13-14" işaretledi ve 106 liralık kuponundaki tüm tercihler tutunca 41 bin 72 liralık ikramiye kazandı!


Wuhan Zall kazanır dedi, ilk yarıdan 2-0 oldu...


"Defensor Sporting - Nacional" maçı karşılıklı gol olur dedi, 32. dakikada kazandı...


"Madura United - Bhayangkara" maçı üst olur dedi, 80. dakikada bildi...


İşte o efsane kupon...

Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Kazanan kuponları görmek için

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:03 
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