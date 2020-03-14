14 Mart 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Son Durak
01:20 Gel Dese Aşk
01:30 Esra Erol'da
04:15 Kara Ekmek
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Dizi
10:00 Hercai
13:00 Doğaya Karşı: Serengeti
13:00 Dizi
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:35 Gel Dese Aşk
16:00 Hercai
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?