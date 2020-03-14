14 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

00:00 Özel Röportaj

00:45 Maç Saati

01:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Maç Sonu

02:15 Süper Lig Maç Sonu

02:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

03:30 Maç Saati

03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

05:30 Süper Lig Maç Sonu

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:45 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

12:00 Özel Röportaj

12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:45 Maç Saati

14:00 Taraftar

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 Zirve Ateşi

15:30 Süper Lig Top 10

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Maç Önü

17:00 Maç Başlıyor

17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

17:00 Futbolun Şehirleri

17:30 Haftanın Öyküleri

18:00 Taraftar

18:00 Özel Röportaj

18:00 Futbolun Şehirleri

19:30 Maç Önü

20:00 Kasımpaşa - Göztepe

20:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe

20:45 Devre Arası

21:00 Kasımpaşa - Göztepe

21:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Dünden Bugüne

23:45 Maç Sonu