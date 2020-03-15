14 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika

14 Mart 2020 Haberleri
17 dakika önce
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Son Dakika Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi? Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi