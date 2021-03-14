14 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:45 Sanal Direktör

05:15 Maç Saati

05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Gamer

06:15 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

11:00 Gamer

11:00 Sanal Direktör

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 UEFA Avrupa Ligi Goller

12:00 This is Paris

12:30 Süper Lig

13:30 DG Sivasspor - Karagümrük

13:30 MKE Ankaragücü - Göztepe

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 DG Sivasspor - Karagümrük

14:30 MKE Ankaragücü - Göztepe

15:30 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Aytemiz Alanyaspor - FTA Antalyaspor

16:00 BB Erzurumspor - Trabzonspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Aytemiz Alanyaspor - FTA Antalyaspor

17:00 beIN Teknik

17:00 BB Erzurumspor - Trabzonspor

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 HK Kayserispor - Galatasaray

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

19:45 Süper Lig

20:00 HK Kayserispor - Galatasaray

20:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Gamer

23:30 Taraftar