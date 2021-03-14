14 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

14 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı
14.03.2021 06:42
14 Mart 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hekimoğlu
01:00 Kod Adı: Olympus
02:30 Gelinim Mutfakta
03:00 Müzik Arası
04:30 Afili Aşk
06:30 Geniş Aile
07:00 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnek Şaban
14:00 Hekimoğlu
16:00 Iron Man 2
16:00 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Kod Adı: Olympus
23:45 Pardon
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