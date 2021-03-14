14 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

05:05 Adana Demirspor - İstanbulspor A.Ş.

06:45 Süper Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund

07:00 Teknik Analiz

08:40 Süper Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Teknik Analiz

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Stadyum

10:55 Hava Durumu

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Hafta Sonu

13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Bereket Sigorta Ümraniyespor

13:25 Ankara Keçiörengücü - Eskişehirspor

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Beypiliç Boluspor - Akhisarspor

15:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Altay

18:00 Aktüel Futbol

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Adana Demirspor - İstanbulspor A.Ş.

18:55 Bursaspor - Ankaraspor

21:00 Stadyum