14 Mart 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Mart 2021 Tv 2 Yayın Akışı
14.03.2021 06:42
14 Mart 2021 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:00 Kanıt
01:30 Çocuklar Duymasın
01:40 Kelime Oyunu
02:50 Kanıt
03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
04:00 Akasya Durağı
05:00 Yabancı Damat
05:50 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
08:00 Çatı Katı Aşk
10:30 Rehber
10:45 Evim Şahane
12:00 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
14:00 Rehber
15:30 İlk Öpücük
15:30 Çocuklar Duymasın
18:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:45 Kanıt
Son Dakika AKINCI İHA, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Ankara Valisi Vasip Şahin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada