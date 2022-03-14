Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
04:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:50 Efsanelerin İzinde
04:55 Spor Takvimi
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 Lig Hatırası
11:00 Spor Manşet
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:55 Adanaspor A.Ş - Eyüpspor
19:00 Futbol Gecesi
19:55 Bursaspor - Balıkesirspor
20:45 Futbol Gecesi Devre Arası
21:00 Bursaspor - Balıkesirspor
22:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika