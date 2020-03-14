14 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
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14 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever"Derbide iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" Hasan Kabze: Konsantrasyonu üst seviyede olan takım, derbiyi kazanır"Derbi haftasındaki antrenmanlar, çok çekişmeli ve güzel geçer""Bir maç, bir insanın canından önemli...

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever

"Derbide iyi bir netice alacağımıza inanıyorum"

Hasan Kabze: Konsantrasyonu üst seviyede olan takım, derbiyi kazanır

"Derbi haftasındaki antrenmanlar, çok çekişmeli ve güzel geçer"

"Bir maç, bir insanın canından önemli değil"

"İki takımın forvetlerinin derbilerde atacağı ve kaçıracağı goller, uzun süre hafızalarda kalır"

"Şampiyonluk için şu anda bir şey söylemek zor"

Ahmet Dursun: Seyircisiz oynamak Beşiktaş için avantaj

"Karius kötü kaleci değil, sadece formsuz"

"Gerçek Ljajic bu değil"

"Beşiktaş olamazsa Başakşehir ya da Trabzonspor olsun"

Stjepan Tomas: Galatasaray iyi bir hava yakaladı

"Yarışın içinde 4 takım var"

SÜPER LİG

14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ

17.30 Siyah beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

TFF 1'İNCİ LİG

16.30 Fatih Karagümrük - Altay

19.00 Bursaspor - Boluspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 28'inci hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Gaziantep Basketbol - Teksüt Bandırma

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka

17.30 Sigortam.net İTÜ Basket - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Hatay Büyükşehir Belediyespor

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor

16.30 Çankaya Üniversitesi - BOTAŞ

17.00 İzmit Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arhavi Voleybol

15.00 Ziraat Bankası - Sorgun Belediyespor

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - İnegöl Belediyespor

15.00 Tokat Belediye Plevne - Halkbank

17.30 Spor Toto - Arkas Spor


Hasan Kabze, Yusuf Günay, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:32 Kaynak: DHA
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