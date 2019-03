14 Mart Esarete Neşter Vuranların Bayramıdır"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 14 Mart'ın esarete neşter vuranların bayramı olduğunu belirterek, "14 Mart, 15 Temmuz direnişine ilham veren bir istiklal ve istikbal muştusudur.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 14 Mart'ın esarete neşter vuranların bayramı olduğunu belirterek, "14 Mart, 15 Temmuz direnişine ilham veren bir istiklal ve istikbal muştusudur. Kim bu memlekete art niyetler besleyerek saldırmayı, ihanet etmeyi düşünüyorsa haddini bildirecek bir 14 Mart duruşunu karşısında her daim bulacaktır." dedi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesince 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Erdöl, 14 Mart'ın aslında işgale karşı tıbbiyelilerin başkaldırışı olduğunu ifade etti.



Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'de şekillenmiş olan tıbbiyeli ruhunun, her daim milli mücadele bilincinin içinde kendine yer bulduğunu aktaran Erdöl, şunları kaydetti:



"14 Mart esarete neşter vuranların bayramıdır. 14 Mart, 15 Temmuz direnişine ilham veren bir istiklal ve istikbal muştusudur. Kim bu memlekete art niyetler besleyerek saldırmayı, ihanet etmeyi düşünüyorsa haddini bildirecek bir 14 Mart duruşunu karşısında her daim bulacaktır. Eli silah tutan askerinden eli neşter tutan cerrahına kadar, Misak-ı Milliyi koruyan bir Türkiye bu dünyanın nabzını tutmaya ve ihanet şebekelerine karşı siper olmaya devam edecektir. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane öğrencilerinin yaktığı bağımsızlık ateşi, bu aziz topraklarda kıyamete kadar yanacak ve harici-dahili düşmanlarımızın karşısında destan olarak duracaktır. Yeter ki milletçe bir ve beraber olalım."



Üniversitenin faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Erdöl, oldukça güçlü bir kadroyla eğitime devam ettiklerini söyledi.



Erdöl, Sağlık Bakanlığının 58 eğitim ve araştırma hastanesiyle afiliye olduklarını ve yaklaşık 9 bin 500 uzmanlık öğrencisinin eğitimini de üniversitenin üstlendiğini belirtti.



Üniversite bünyesinde önemli çalışmalara imza atıldığını dile getiren Erdöl, SBÜ'nün yüksek teknolojiye sahip bir üniversite olduğunu sözlerine ekledi.



"Bu medeniyetin varisleri gençler"



İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da bu yıl Tıp Bayramı'nın 100. yılının kutlandığını dile getirerek, etkinliğin düzenlendiği tarihi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binasının, nasıl bir medeniyetin varisi olunduğunu gösterdiğini aktardı.



Memişoğlu, bu medeniyetin varislerinin genç tıbbiyeliler olduğunu ifade ederek, "Çünkü bizim medeniyetimiz dünyanın en barışçıl, en yapıcı medeniyeti. Çünkü dünyanın bizim medeniyetimize ihtiyacı var." dedi.



Behçet hastalığının dünyanın her yerinde "Behçet" olarak bilindiğine işaret eden Memişoğlu, İl Sağlık Müdürü olarak 2 yıldır görev yaptığını ve hiçbir hastane için Türkçe dışında isim onaylamadığını aktardı.



Memişoğlu, özellikle sağlıkta dönüşümle çok kısa bir zamanda önemli bir yol alındığına dikkati çekerek, İstanbul'da yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.



"Doktorlarımızla gurur duyuyoruz"



Törende konuşan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de "Atalarımız 100 yıl önce bu tarihi mekanları yapmışlar. Bunun ürünlerini Çanakkale'de, Birinci Dünya Harbi'nde görüyoruz. Çanakkale'de inanın tıbbi hizmetlerimiz İngilizler'den daha üstün. Çok hijyenik şartlarda tedaviler yapılmış. İç güvenlik harekatlarında, Suriye'de, doktorlarımızın, askerleri çelik yelek kadar koruduğuna inanıyoruz. Operasyondaki askerlerimizin en büyük güvencesi doktorlarımız. Doktorlarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Öğrenci konseyi temsilcilerinin de konuştuğu etkinlikte, 100. Yıl Tanıtım Filmi gösterildi. Etkinlik, bayrak çekme töreniyle sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Akşener'den AK Parti'nin Kalesi Erzurum'da Dikkat Çeken Mesaj

Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin

Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi

Bodrumspor'da Engin İpekoğlu Dönemi Bitti