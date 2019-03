14 Mart, İşgale Karşı Direniş Hareketidir"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 14 Mart'ın esarete neşter vuranların bayramı olduğunu belirterek, "Bugün kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı'nın çıkış noktası, özü itibariyle işgale karşı bir direniş hareketidir.

14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde tören düzenlendi.



Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Komutanı Tabip Tuğgeneral Ufuk Demirkılıç, hastane başhekimleri, akademisyenler, askeri ve sivil öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, tıbbiyeli şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılına özel hazırlanan tanıtım ve "Kutlu Emanet" filmlerinin gösterimi yapılan törende, Emekli Albay Araştırmacı Yazar Atilla Güler, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda tıbbiyeliler konulu bir sunum yaptı.



Direniş hareketi



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, törende yaptığı konuşmada, 14 Mart'ın esarete neşter vuranların bayramı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:



"Bugün kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı'nın çıkış noktası, özü itibariyle işgale karşı bir direniş hareketidir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de şekillenmiş olan tıbbiyeli ruhu, her daim milli mücadele bilincinin içinde kendine yer bulmuştur. ya bayrakları bayrak yapmak için dökülmüş kanların sahibi Mehmet'lere şifa olanlardan ya da bu toprakları vatan kılmak için şehadet şerbetini içenlerden olmayı seçmişlerdir. 14 Mart, 15 Temmuz direnişine ilham veren bir istiklal ve istikbal muştusudur.



Kim ki bu memlekete art niyetler besleyerek saldırmayı, ihanet etmeyi düşünüyorsa haddini bildirecek bir 14 Mart duruşunu karşısında her daim bulacaktır. Eli silah tutan askerinden eli neşter tutan cerrahına kadar, Misak-ı Milliyi koruyan bir Türkiye, bu dünyanın nabzını tutmaya ve dahi ihanet şebekelerine karşı siper olmaya devam edecektir."



Program sonunda, tıp bayramı nedeniyle yapılan spor etkinliklerinde dereceye girenlere hediyeleri verildi.

