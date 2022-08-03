O Doktor FETÖ soruşturmasından ihraç edildi - Son Dakika
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O Doktor FETÖ soruşturmasından ihraç edildi

03.08.2022 10:53
O Doktor FETÖ soruşturmasından ihraç edildi

14 Mart tarihinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste görevli icapçı Doktor Tahir Tarımer, Uzman Çavuş ile yaşadıkları arbede sonrası darp edildiğini iddia etmiş, güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkmasından sonra da darp edilen kendisi değil, Uzman Çavuşun olduğu ortaya çıkmıştı.

14 Mart tarihinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste görevli icapçı Doktor Tahir Tarımer, Uzman Çavuş ile yaşadıkları arbede sonrası darp edildiğini iddia etmiş, güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkmasından sonra da darp edilen kendisi değil, Uzman Çavuşun olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay sonrası hem idari, hem de adli soruşturma başlatılırken, doktor hakkında FETÖ/PDY soruşturması da başlatılarak 2 ay süre ile geçici olarak açığa alınmıştı. Dr. Tahir Tarımer hakkında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması tamamlanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından doktor görevinden ihraç edildi.

Alkışlanarak taburcu edilmişti

Bir gün sonra kamuoyuna 'Uzman Çavuş'tan Doktora darp' iddiası ile hastane acil servis önünde hekimler tarafından açıklama yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrah Servisinde ameliyatının yapılmasının ardından taburcu olurken yaklaşık 20-25 kişilik hastane personeli tarafından alkışlarla protesto edilerek hastaneden taburcu edildi.

Güvenlik kamerası doktorun yalanını ortaya çıkardı

Muğla'da yaşanan olaylara ilişkin güvenlik kameralarının ortaya çıkması ile gerçekler ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında acil serviste yaşanan darp olayının Uzman Çavuş tarafından gerçekleştirilmediği Uzman Çavuş'un fiziki saldırıya uğradığı görüldü. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa O Doktor FETÖ soruşturmasından ihraç edildi - Son Dakika

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