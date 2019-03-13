14 Mart Tıp Bayramı
48 dakika önce
Karaman Valisi Fahri Meral, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Karaman
Valisi Fahri Meral, 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla mesaj yayınladı.
Vali Meral mesajında, insan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedefi olduğunu belirtti.
Bu nedenle hekimlik mesleğinin önemini hiçbir zaman kaybetmediğini ifade eden Meral, şunları kaydetti:
"İnsanımızın hayatta olduğu sürece hastalıklardan korunması, hasta olduğunda da kısa sürede ve etkin bir şekilde tedavisi için gelişen tıbbın imkanlarının sunulması için hekimlerimizin yetiştirilmesi kadar görevi başındaki hekimlerimizin ve tüm sağlık personelinin kendilerini geliştirmeleri önem taşımaktadır. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, hepimizin ortak amacıdır. Hayatın her alanında olduğu gibi tıp alanında da bilimsel gelişmeler yaşanmış, bugün gelinen noktada sağlık alanındaki verilerde ülkemiz önemli bir noktaya ulaşmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:36 Kaynak: AA
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