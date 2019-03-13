Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

1 saat önce

Kırşehir'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

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Kırşehir'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Akın, kentte geniş bir sağlık ekibiyle vatandaşlara en iyi hizmeti verme gayretinde olduklarını bildirdi.

Gecesi, gündüzü, bayramı, tatil olmayan mesleklerden birinin de sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de sağlık hizmetlerinin sunumunda vatandaşların memnuniyetinin üst seviyede olduğunu biliyoruz, bu da bizlere mutluluk veriyor. Günümüzde sağlık hizmetlerinde çok iyi noktaya geldik. Vatandaşlarımız artık hastaneye gelirken sıkıla sıkıla değil, günün hangi saatinde olursa olsun gönül rahatlığıyla gelebiliyor. Sağlık çalışanları vatandaşa hoşgörülü ve sıcak şekilde yaklaşıp, güler yüzlü hizmet ediyorlar. Bunun yanında özellikle, sağlık çalışanlarının zaman zaman şiddete maruz kaldıklarını görüyoruz, bu durum bizleri çok üzmektedir. Sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti tasvip etmiyoruz."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise sağlık alanında güzel gelişmeler yaşanarak, vatandaşlara verilen hizmet kalitesi arttığını anımsattı.

Konuşmaların ardından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mehmet Çiçek ve Doktor Gündüz Yücesan'a sağlık sektöründe uzun yıllar boyunca verdiği hizmetlerinden dolayı plaketler verildi.

Hastanenin eğitim salonunda gerçekleştirilen programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, Başhekim Yahya Şahin, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:11 Kaynak: AA

Kırşehir, 14 Mart, Tıp Bayramı, Güncel
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