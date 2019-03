14 Mart Tıp Bayramı

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tortop mesajında, son yıllarda kamu ve özel sektör sağlık kurumlarında önemli değişim ve gelişmeler yaşandığını ve vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmetlerine kavuşturulması için çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini belirtti.



Güçlü bir geleceğe, ancak sağlıklı bir toplumla ulaşılabileceğini aktaran Tortop, mesajında şunları kaydetti:



"Devletimizin yaptığı sağlık yatırımları, vatandaşlarımıza daha kaliteli, ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunma konusundaki kararlılığımızı da ortaya koymaktadır. İnsan için huzur ve mutluluğun vazgeçilmez unsuru olan sağlıklı bir hayat için gece gündüz demeden, insanüstü gayret ile görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gelecek temennisiyle kutsal bir görevi icra eden hekimlerimiz başta olmak üzere görev yapan bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayram'ını tebrik ediyor, aileleri ile birlikte huzur ve mutluluk dolu yarınlar diliyorum."



-Sokak hayvanları derneğinden ziyaret



Sandıklı ilçesinde yeni kurulan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u ziyaret etti.



Ziyarette, Dernek Başkanı Fatma Sarıkaya, yeni kurdukları sivil toplum kuruluşu hakkında İlçe Kaymakamı Tortop'a bilgiler verdi.



Kaymakam Tortop da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sokak hayvanların her zaman korunması gerektiğini ifade etti.

