Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

23 dakika önce

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çorumluoğlu, mesajında, başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının fedakarca en iyi hizmeti sunmaya çalıştığını belirtti.

Devletin, güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı toplumlar ulaşabilir anlayışıyla son yıllarda sağlık alanında önemli atılımlar ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Çorumluoğlu, tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:07 Kaynak: AA

14 Mart, Tıp Bayramı, Güncel
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