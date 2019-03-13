14 Mart Tıp Bayramı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.



Memiş, mesajında, tüm bireylerin sağlıklı yaşam sürebilmeleri için her türlü hastalıktan korunmaları ve herhangi bir hastalığa yakalandıklarında da tedavilerinin yapılmasında hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve sağlık kurumlarının vazgeçilmez yeri olduğunu belirtti.



Türkiye'de insanların sağlığına kavuşmaları için, "Hipokrat Yemini" ederek tüm zorluklara rağmen mesleklerini büyük özveriyle sürdüren, kutsal mesleğin mensubu olan hekimlerin yetiştirildiği tıp okullarının ilk defa 14 Mart 1827'de İstanbul'da kurulduğunu hatırlatan Memiş, "Tüm insanlar için güvenli liman olarak hizmet veren tabiplerimizin ve sağlık çalışanlarının bu anlamlı günü, ülkemizde 14 Mart 1919'dan beri Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır." ifadesini kullandı.



Memiş, mesajında, sağlık alanında dünya standartlarına göre teçhiz edilmiş Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hastaneleri ile sağlık kuruluşlarını bünyesinde barındırdığını aktararak, şunları kaydetti:



"Bu kuruluşlarımızda, modern tıbbın bütün uygulamalarının yer aldığı sağlık birimleri ile yöremiz insanına, yerli ve yabancı herkese ayrım gözetmeksizin en iyi şekilde sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Şu noktayı da iftiharla belirtmek isterim ki, Erzurum bölgesel olarak yapılan bu çalışmalardan dolayı bir çekim alanı oluşturmaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Erzurumlu vatandaşlarımıza öncelikle sağlık ve afiyetler diler, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

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