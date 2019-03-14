Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

3 dakika önce

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, insan hayatına doğrudan etki eden bir mesleği icra eden sağlık çalışanlarının, din, dil, ırk ayırt etmeden herkesin sağlık sorunlarını çözmeye çalıştığını bildirdi.

Öztürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üstlendikleri bu büyük sorumluluğun farkında olan hekimlerimizin ve sağlık personelimizin kendilerine emanet ettiğimiz sağlığımızı korumak için gece gündüz demeden fedakarca yaptıkları çalışmalar her türlü takdire şayandır. Bu bilinç ve minnet duygularıyla, başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere yurdumuzun her köşesinde bu kutsal mesleğe gönül veren sağlık çalışanlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:21 Kaynak: AA

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