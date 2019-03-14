Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

1 saat önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aksoy, mesajında, insanların sağlığını korumak için çalışan sağlık çalışanlarına her zaman saygı duyulduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının, bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eş değer sayan bir anlayışla çalıştıklarını dile getiren Aksoy, ülkemizin sağlıkta gelişmiş ülkelerin seviyesine gelmesinde sağlık çalışanlarının ciddi emeklerinin olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarına sağlıklı bir yaşam alanı ve imkanı oluşturmanın devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve seviyesi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli bir gösterge haline gelmiştir. Ülkemizde de son dönemlerde sağlık alanında çok önemli reform ve dönüşümler gerçekleştirilmiş ve vatandaşlarımızın bu hizmetlerden daha etkin bir şekilde yararlanmaları sağlanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:30 Kaynak: AA

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