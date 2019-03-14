14 Mart Tıp Bayramı

EDİRNE (AA) – Edirne'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

EDİRNE (AA) – Edirne'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Edirne Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanları olarak tek amaçlarının ülkenin sağlık koşullarını en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.



14 Mart Tıp Bayramı'nın tıp mesleği mensuplarının yurdunu savunma hareketi olarak başladığını hatırlatan Yıldırım, "Bizlerde ezelden beri hür yaşamış milletimizin, işgale boyun eğmeyeceğini haykırdığı ve tıbbiye öğrencilerinin yaktığı bu bağımsızlık meşalesinin 100. yılını kutluyor olmanın bir kez daha tarifsiz onuru ve gururu içerisindeyiz." dedi.



Sağlık alanında yapılan yatırımlar ve yetiştirilen insan gücüyle sağlık alanında çağdaş bir seviyeye gelindiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Tıbbi cihaz, teknoloji ve hastane mimarisinde zirveye ulaştığımız ülkemizde tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın daha mutlu, daha huzurlu ve güzelliklerle dolu bir çalışma ortamını sağlamak biz sağlık yöneticilerinin öncelikli vazifeleri olmalıdır.



Bu bağlamda devletimiz ve bakanlığımız tarafından gerekli hukuksal ve sosyal düzenlemeler yapılmakta ve çalışan haklarını koruyan bu düzenlemelere her gün bir yenisi daha eklenmektedir."



Törenin ardından Atatürk Anıtı önünden 25 Kasım Stadyumu'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

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