14 Mart Tıp Bayramı

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk ve CHP Milletvekili Ahmet Önal, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Tiftikçi'yi ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Can, sağlık çalışanlarının, bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eş değer sayan bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.



Kırıkkale'nin sağlık alanında hiçbir eksiğinin olmadığını, hatta çevre illerden de hastaların geldiğini belirten Can, "Sağlık hizmetlerinin kalite ve seviyesi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli bir gösterge haline gelmiştir. Ülkemizde de son dönemlerde sağlık alanında çok önemli reform ve dönüşümler gerçekleştirilmiş ve vatandaşlarımızın bu hizmetlerden daha etkin bir şekilde yararlanmaları sağlanmıştır." diye konuştu.



Tiftikçi ise 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ziyaretine gelen milletvekillerine teşekkür etti.



Güzel ve ülke genelinde önemli değere sahip olacak, sağlıkta öncü çalışmaların yapılması için çalıştıklarını anlatan Tiftikçi, ilerleyen dönemlerde çok güzel projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

