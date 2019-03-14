14 Mart Tıp Bayramı

Erzurum'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerince birer kutlama mesajı yayımlandı.

Erzurum'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerince birer kutlama mesajı yayımlandı.



Erzurum İl Sağlık Müdürü Doktor Gürsel Bedir ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ayrı ayrı yayımladıkları mesajlar ile 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.



Bedir, kutlama mesajında, "Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.



Kaygusuz ise sağlık hizmetlerinin, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden olduğunu belirttiği mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Tıp mesleğinin onurunu ve saygınlığını en iyi şekilde temsil eden, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bu mesleği icra edeceğine yemin etmiş tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor ve başarılar diliyorum."

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