Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

1 saat önce

Gaziantep'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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Gaziantep'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep- Kilis Tabip Odası tarafından düzenlenen etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törenle başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gaziantep Makine Mühendisleri Odasının konferans salonunda devam eden kutlamalar kapsamında bir konuşma yapan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ramazan Sürücü, başta görev başında hayatını kaybeden doktorlar olmak üzere, tüm tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sürücü, sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ise Tıp Bayramı'nın yüzüncüsünün kutlandığını belirterek, bundan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından meslekte 30 yılını dolduran doktorlara ve hayatını kaybeden doktorların yakınlarına plaket verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:33 Kaynak: AA

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