Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

56 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yardım, mesajında, sağlık çalışanlarının ülkenin dört bir köşesinde ve özellikle de Bitlis'te birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için hizmet verdiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının insan hayatını her türlü menfaatin üzerinde tuttuğunu kaydeden Yardım, "Tüm zorluklara aldırmadan ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:42 Kaynak: AA

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