Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

2 saat önce

Tekirdağ'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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Tekirdağ'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen tören çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla burada yaptığı konuşmada tüm sorunların sağlıkta şiddetin gölgesinde kaldığını söyledi.

Sağlıkta şiddetin önlenemediğini belirten Atilla, "Gün geçmiyor ki sağlıkta şiddet can almasın. Ne yazık ki bir çok meslektaşımızı bu nedenden dolayı kaybetmiş olamamıza rağmen istenilen yasal düzenlenmenin sağlaması yapılamamıştır." diye konuştu.

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:25 Kaynak: AA

Tekirdağ, 14 Mart, Tıp Bayramı, Güncel
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