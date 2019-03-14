Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atilla mesajında, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayarak, bireylerin daha kaliteli ve huzurlu bir yaşam sürdürmesini amaçlayan tıp biliminin, her geçen gün gelişme göstererek sürekli bir ilerleme halinde olduğunu, bunun ülkelerin refah seviyesini belirlemesi adına da önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Bunun gerçekleşmesinin sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde uygulanmasına ve geliştirilmesine bağlı olduğunu kaydeden Atilla, nitelikli bir yaşam sunmayı ilke edinerek her şartta büyük bir emek ve özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarının insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için her türlü gayreti gösterdiğini bildirdi.

Atilla, "Bu duygu ve düşüncelerle gece gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getirmeye çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:55 Kaynak: AA

Diyarbakır, 14 Mart, Tıp Bayramı, Güncel
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