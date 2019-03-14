Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

1 saat önce

Kavak ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

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Kavak ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Kavak Devlet Hastanesindeki programda konuşan Kaymakam Recep Koşal, hekim ve sağlık çalışanlarının oldukça kutsal bir görevi icra ettiklerini belirtti.

Koşal, Kavak Devlet Hastanesinde görev yapan idarecilerin, hekimler ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Başhekim Dr. Mustafa Seven, hekimliğin zor olduğu kadar güzel bir meslek olduğunu söyledi.

Görevlerini fedakarlık ve özveri ile yapan hekimlerin çoğu zaman ailelerini ihmal etse bile hastalarını ihmal etmediğini ifade eden Seven, sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Programda, İdari ve Mali İşler Müdürü Uğur Barış ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Azize Çakın Kavak Devlet Hastanesi personel durumu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Program, emekliye ayrılan şoför Selami Dağıtıcı'ya başarı belgesi verilmesiyle sona erdi.

Programın sonunda servislerde yatan hastalar ziyaret edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:05 Kaynak: AA

Kavak, 14 Mart, Tıp Bayramı, Güncel
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