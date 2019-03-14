14 Mart Tıp Bayramı
1 saat önce
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 14 Mart Tıp Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 14 Mart Tıp Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.
Murat, mesajında başta ilçede bulunan hastanede çalışan doktor ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Büyük bir fedakarlıkla çalışan doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın çabaları takdire şayandır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:13 Kaynak: AA
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