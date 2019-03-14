Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

2 saat önce

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

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Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Yavuz, Mardin Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarını ziyaretinde, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Büyük bir özveriyle, insanların sağlığı için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen sağlık çalışanlarının önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sağlıklı toplum olabilme yolunda sonsuz sabır, üstün gayret ve var gücüyle çalışan, insanlığa sağlıklı yaşam sunmayı amaç edinen, önce insan ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın, 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, meslek hayatlarında başarı ve mutluluklar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Mardin, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
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