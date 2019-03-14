14 Mart Tıp Bayramı
1 saat önce
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 14 Mart Tıp Bayramı dolaysıyla İlçe Entegre Hastanesini ziyaret etti.
Baskil
Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, 14 Mart Tıp Bayramı
dolaysıyla İlçe Entegre Hastanesini ziyaret etti.
Ziyarette, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Akmurat, sağlık çalışanlarına karanfil verdi.
İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladıklarını belirten Akmurat, ilgilerinden dolayı tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:19 Kaynak: AA
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