Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

41 dakika önce

Sason Kaymakam Abdullah Özadalı, sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

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Sason Kaymakam Abdullah Özadalı, sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sason Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Yücebağ ve Umurlu Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret eden Özadalı, sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak, sorunlarını dinledi.

Özadalı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen bu kutsal, saygın, onurlu mesleği özveriyle yerine getiren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal kalkınmada katkılarının büyük olduğunu söyledi.

Özadalı, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve seviyesi ne kadar yüksek olursa, toplum da o kadar mutlu ve huzurlu bir hayat sürer. Hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza bu anlamda büyük görevler düşmektedir. Gece gündüz demeden tüm insanların sağlık sorunlarıyla ilgilenen hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın özverili bir şekilde hizmet ettikleri ve hizmet etmeye devam edeceğine inancımız sonsuzdur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:06 Kaynak: AA

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