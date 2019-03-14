14 Mart Tıp Bayramı
10 dakika önce
Tosya Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Karakuş, beraberindeki heyetle Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Kazım Şahin'i ziyaret etti.
Tosya Devlet Hastanesi
Başhekimi Ahmet Karakuş
, beraberindeki heyetle Kaymakam Deniz Pişkin
ve Belediye Başkanı Kazım Şahin
'i ziyaret etti. 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla gerçekleşen ziyaretlerde Karakuş, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Şahin de sağlığın insan için en önemli şey olduğunu vurgulayarak, "Her bireyin sağlık hizmetlerinden azami derecede faydalanabilmesi, devletin en önemli görevleri arasındadır. Görevlerinizdeki fedakarca çalışmalarınız sayesinde ülkemizde yakalanan bu başarı nedeniyle her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim." dedi.
Karakuş ve beraberindekiler, daha sonra Kaymakam Pişkin'i ziyaret etti.
Pişkin de sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:26 Kaynak: AA
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