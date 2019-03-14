14 Mart Tıp Bayramı
2 saat önce
Şırnak'ın İdil Devlet Hastanesi Başhekimi Feyat Tunç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla personele karanfil dağıttı.
Şırnak
'ın İdil Devlet Hastanesi
Başhekimi Feyat Tunç, 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla personele karanfil dağıttı.
Tunç, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalışan meslektaşlarına ve sağlık personeline teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.
Hastane personeline karanfil dağıtan Tunç, "Sağlık hizmetlerinin, halka ulaştırılmasında büyük bir özveriyle görev alan tüm sağlık çalışanlarına, aileleriyle birlikte sağlık ve başarı dilerim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:34 Kaynak: AA
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