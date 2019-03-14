Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

2 saat önce

Şırnak'ın İdil Devlet Hastanesi Başhekimi Feyat Tunç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla personele karanfil dağıttı.

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Şırnak'ın İdil Devlet Hastanesi Başhekimi Feyat Tunç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla personele karanfil dağıttı.

Tunç, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalışan meslektaşlarına ve sağlık personeline teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hastane personeline karanfil dağıtan Tunç, "Sağlık hizmetlerinin, halka ulaştırılmasında büyük bir özveriyle görev alan tüm sağlık çalışanlarına, aileleriyle birlikte sağlık ve başarı dilerim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:34 Kaynak: AA

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