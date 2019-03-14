Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Selim Göksu, doktorluğun yanı sıra katıldığı sosyal etkinliklerle de ilçe sakinlerinin ailesinden biri gibi oldu.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Selim Göksu, doktorluğun yanı sıra katıldığı sosyal etkinliklerle de ilçe sakinlerinin ailesinden biri gibi oldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduğu 2015 yılından sonra ilk önce Mengen ilçesine atanan daha sonra da Mudurnu Devlet Hastanesi'nde aile hekimi olarak görev yapan Göksu, ilçe halkı ile iç içe yaşıyor.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteden mezun olduktan sonra Mudurnu'da aile hekimi olarak görev yapmaya başladığını anlatan Göksu, "Yaklaşık 4 yıldır tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Aynı zamanda bir yıldır hakemlik yapıyorum. Bunların yanında ilçede gerçekleştirilen bazı projelere katılıyorum. Okullarda futbol takımları çalıştırıyorum." dedi.

Göksu, doktorluğun çok güzel bir meslek olduğunu da ifade ederek, "Eğer işini severek yaparsan iyi yerlere gelecek bir kurumdayız. Aile hekimliği sürekli çocuklarla, gebelerle, yaşlılarla iç içe olmayı gerektiren bir meslek. Eğer sevmeden yaparsanız çekici olmuyor. Severek yaparsanız insanlara çok rahat ulaşabiliyorsun." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:10 Kaynak: AA

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