14 Mart Tıp Bayramı
33 dakika önce
Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mersin
İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bahçacı, mesajında, insanların en zor anlarında yanlarında olmanın ve acılarını paylaşmanın maddi bir değerle ölçülemeyeceğini belirtti.
Vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Bahçacı, şunları kaydetti:
"Son 15 yılda devletimizin sağlığa yaptığı yatırımlarla vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine erişiminde büyük mesafeler kat ettik. Sağlık çalışanları çoğu zaman ailelerinden ve sosyal hayatlarından fedakarlık ederek halkımızın sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışıyor. Halkımızdan en önemli talebimiz sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz bir davranış içine girmemeleri ve bizimde bu toplumun bir parçası olduğumuzu unutmamalarıdır. 7 gün 24 saat büyük bir sabır ve özveriyle çalışan başta ilimiz olmak üzere yurdumuzun dört bir köşesinde görev yapan sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:44 Kaynak: AA
Akdeniz Kıyılarında Zehirli Aslan Balığı Tehlikesi Ortaya Çıktı
Gözü Dönen Koca, Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü
Mersin'de 6 Metre Boyunda Köpek Balığı Yakalandı
Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı