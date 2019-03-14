Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

58 dakika önce

Isparta Şehir Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Isparta Şehir Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinliğe çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer evrilen TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, babasının hekim olduğunu ve bu camiayı bildiğini belirtti.

Sağlıkçıların özveriyle çalıştığını ifade eden Bilgiç, çalışanların Tıp Bayramı'nı kutladı.

Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise sağlık camiasının vefasının gözardı edilemeyeceğini belirtti.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Feridun Ruşen Keskin de hekimlerin hangi koşulda olursa olsun görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından doktorlarlardan oluşan koro tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:55 Kaynak: AA

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