Son Dakika Haberleri: 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı

56 dakika önce

Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentteki hastaneleri ziyaret etti.

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Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentteki hastaneleri ziyaret etti.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu'nu ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:56 Kaynak: AA

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