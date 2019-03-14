Hatay
'da 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya
Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen törende Hatay İl Sağlık Müdürlüğü
, Hatay Tabipler Odası
ve sağlık çalışanları Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
İl Sağlık Müdürü Vekili Emin Güler, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı bir hayatın insanların en önde gelen ve vazgeçemeyeceği temel bir hak olduğunu belirtti.
Güler, insanların daha sağlıklı, daha mutlu yaşam sürmesine hizmet etmeyi amaçlayan tıp biliminin, geçmişten gelen tüm birikimleri de kullanarak sürekli ilerleme içinde olduğunu dile getirdi.
Sağlık hizmetleri alanında yürütülen çalışmaların ülkelerin gelişmişliği ve kalkınmışlığı bakımından en önemli göstergelerden biri olduğunu ifade eden Güler, şöyle devam etti:
"Bu bakımdan sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması ve toplum sağlığının güvence altına alınması sosyal devlet anlayışının gereği olarak benimsenmiştir. Gerek ülkemizde gerekse ilimizde sağlık alanında önemli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bütün sağlık çalışanlarımız, hastalarımıza gerekli ilgi ve bakımın yanında onları biran evvel eski sağlıklarına kavuşturmak için her türlü gayreti göstererek, özverili bir şekilde bu zor görevi ifa etmektedirler. Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak için büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Törende, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı.