14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı

6 saat önce

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, insan hayatı için elinden gelenin en iyisini yapma gayretinde olan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, insan hayatı için elinden gelenin en iyisini yapma gayretinde olan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.


Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, dünyanın en eski mesleklerden biri olan tıp mesleğinin, kendini sürekli yenileyen ve gelişime en açık bir bilim olduğunu ifade ederek, "Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın üzerimizde büyük hakları var" dedi.


Prof. Dr. Dağlı, Tıp Bayramı'nın 14 Mart tarihinde kutlanmasına da değinerek, "Ülkemizde ilk Cerrahhane II. Mahmut Dönemi'nde, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda 14 Mart 1827 tarihinde, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmuş, 1838 yılında ise Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane ismini almıştır" ifadelerini kullandı.


Modern tıp eğitiminin ülkemizde başladığı tarih olması nedeniyle 14 Mart'ın, Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını ve tüm sağlık çalışanlarının bir araya gelmesine vesile olunduğunu kaydeden Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:


"SANKO Üniversitesi olarak, geçmişi çok eskilere dayanan, yoğun çaba ve azim gerektiren hekimlik mesleği ve sağlıkla ilgili branşlarda eğitim alan gençlerimize, bütün imkanlarımızla destek olmak hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk hekimlerine olan güvenini, kendini onlara emanet ederek göstermiştir. Büyük Önderimizin bu güveni, hekimlerimiz ve hekim adaylarımız için en büyük gururdur. Bu vesileyle geleceğin hekimlerinin ve insan hayatı için ellerinden gelenin en iyisini yapma gayretinde olan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, başarılar diliyorum." - GAZİANTEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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