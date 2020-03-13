14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı

10 dakika önce

Kayseri Tabip Odası tarafından "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla tören düzenlendi.

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Kayseri Tabip Odası tarafından "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla tören düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tören alanında düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli törende yaptığı konuşmada sağlık konusunda tüm kurumların bir olması gerektiğini dile getirdi.


Koronavirüs ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığını belirten Benli, şunları kaydetti:


"Yaşanan pandem biliyorsunuz tüm dünyayı etkiledi. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımız gerekli önlemleri almaktadır. Biz de hep birlikte bunu uyguluyoruz. Bu sıkıntının bizleri teğet geçeceğini düşünüyorum. El ele verdiğimiz zaman bunun üstesinden daha kolay geleceğiz. Bu anlamda tüm kurumların bir olması gerekiyor. Kayseri'de üniversiteler bizim sağlıkta beynimiz. Üniversiteler olmadan sağlığı düşünemiyorum. Sağlığı komple düşünüyoruz ve sorunları birlikte ele alıyoruz."

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da mensubu bulunduğu hekimliğin ulvi bir meslek olduğunu söyledi.

Mesleği ile gurur duyduğunu vurgulayan Çalış, "72 saatini iş yerinde geçiren başka bir meslek grubu olduğunu düşünmüyorum. Sağlık çalışanının vefakar ve cefakar olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum. Koronavirüsünten de inşallah en az zararla çıkan ülke olacağımızı ümit ediyorum çünkü Türk milleti temiz bir milletir." şeklinde konuştu.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per de sağlık çalışanlarının sorunlarına ve sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına değinerek, "Sağlıkta şiddet yasasının hızlı bir şekilde çıkarılması lazım. Hekimler stres altında çalışmaktalar. Sınavlarda en yüksek puanları alan hekimler tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Bir sürü şehit doktorumuz var. İnşallah bunlar son olur." dedi.

Tıp Bayramı, Kayseri, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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