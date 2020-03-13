14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı

6 saat önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, büyük bir özveriyle bu mesleği icra eden başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin, en temel göstergelerinden birinin de sağlık hizmetlerinde ulaşılan nokta olduğunu vurgulayan Aksoy, insan sağlığının korunmasının, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesinin tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biri olduğunu, bu nedenle hekimlik mesleğinin her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görüldüğünü kaydetti.

Aksoy, insanların vazgeçemeyeceği temel hak olan sağlıklı hayat, nitelikli bir toplumun en önemli şartı olduğuna işaret ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal devletin en önemli özelliklerinden birisi de tüm vatandaşlarına yeterli ve zamanında sağlık hizmeti verebilmesidir. Bu insan ve insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir. Ülkemizde de son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte sağlık sektöründe çok önemli gelişmeler yaşanmış, bu gelişmelere bağlı olarak vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesi de yükselmiştir. Sağlıklı bir toplum meydana getirmenin sağlıklı bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincinde olan devletimiz, tüm ülkeyi kuşatan sağlık yatırımlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına vatandaş odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla cevap vermektedir. Ülkemizde gerçekleşen sağlık reformlarından Kocaeli'miz de payına düşeni almış, sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaşmıştır. Uluslararası ölçekte donatılmış sağlık kuruluşları, iyi yetişmiş seçkin hekimleri ve sağlık çalışanları vatandaşlarımıza modern bir sağlık hizmeti sunmaktadırlar. İlimizde gerek özel, gerekse devlet eliyle yapılmış ve yapılmakta olan hastanelerimiz çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçek ve kalitede olup, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni yatırımlara her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Mevcut bulunan tıp fakültemiz, modern araç ve gereçlerle donatılmış hastanelerimiz, ilimizde sağlık alanında önemli bir aşama kat etmiştir. 368 bin 668 metrekarelik alanda inşaatı devam eden 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanemiz de hizmete girdiğinde vatandaşımıza sunulan sağlık hizmeti daha üst noktalara taşınmış olacaktır."

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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