14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, vatandaşların geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hekim hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirterek, ülkelerin bütçelerindeki en büyük harcama kalemlerinden birinin sağlık hizmeti olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetine yüklü miktarlarda yatırım yapıldığını kaydeden Çopuroğlu, şunları aktardı:

"Fiziki altyapı, hastaneler, cihazlar, bu hizmet için en önemli etkendir. Ancak yetişmiş sağlık personeliniz, hekiminiz yoksa sizin bu fiziki altyapılarınızın ya da cihazlarınız da bir anlam ifade etmediğini bilmemiz gerekir. O nedenle ülkemiz, yıllardır AK Partimizin iktidarı döneminde yetişmiş hekim ve sağlık personeli için ciddi yatırımlar yapıyor ve yapmaya da devam etmektedir. Bu nedenle ülkemizde yetişmiş olan hekimlerimizin değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Onların, bizlerin sağlıklarına kavuşması noktasında verdiği çaba, aldığı risk ve çoğu zaman fedakarlıklar yaparak bu görevi yerine getirdiklerini biliyoruz. İnsanlarımız, hayatlarının herhangi bir dönemi ya da birçok döneminde hastalanıyor ve ilk olarak müracaat ettiği yer hekimlerimiz oluyor. Onlar, aldıkları eğitim ve bilgiler sayesinde bizlere sağlık hizmeti veriyor ve şifa bulmamız sağlıyorlar. Bu sebeple, hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın verdiği hizmetin değerini toplum olarak çok iyi bilmeliyiz."