14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, doktor olan eşi Çiğdem Şimşek ile paylaştığı mesajında, mutlu ve huzurlu bireylerden oluşan toplumların en temel şartının, kaliteli ve etkin hizmet sunan, iyi ve kolay erişilebilir sağlık sistemi olduğunu belirtti.

Sağlıklı yaşamın her bireyin temel hakkı olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Sağlıklı toplum olabilme yolunda vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri için her türlü zorluğa rağmen hizmet sunan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın, insanları sağlığına kavuşturmak ve hayatlarını kurtarmak adına gece gündüz demeden insanüstü bir özveri ile gösterdikleri gayret her türlü takdire şayandır. Sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması için mesleklerini fedakarca yerine getiren doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarım."

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç da yayımladığı mesajında, doktorların ve sağlık çalışanlarının insanı yaşatmak ve insanın acısını azaltmak için fedakarca görev yaptığı aktardı.

Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık hizmetlerinin insanlara güvenle ve ivedilikle ulaşmasını sağlayan, dünyanın en önemli ve zor görevlerinden birini özveri ile yerine getiren başta üniversitemiz sağlık personeli olmak üzere tüm hekim ve sağlık çalışanlarının '14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim."

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın ve sağlık çalışanları, Vali Şimşek'i ziyaret etti.