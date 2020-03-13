14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

Aksaray Valisi Ali Mantı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mantı, mesajında, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyada, hayatın her alanında olduğu gibi sağlık ve tıp alanında da her gün yeni gelişmeler ve ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Bu alanda Türkiye'de yaptığı yatırımlarla gelinen noktanın memnuniyet verici boyutlara ulaştığını vurgulayan Mantı, şunları kaydetti:

"Sağlıklı yaşam, kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmak her bireyin temel hakkıdır. Bu hakkın herkes tarafından eksiksiz kullanılabilmesi nitelikli bir toplumun en önemli şartı kabul edildiği günümüzde, insanı yaşatmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı amaç edinen hekimlerimizin, üstlendikleri bu büyük sorumluluğun çok ağır olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, yüreklerindeki insan sevgisi ile böylesine meşakkatli bir mesleği sevgi ve azimle, zaman mefhumu tanımaksızın fedakarca yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle insan sağlığı için özveriyle hizmet eden hekimlerin, hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyor, bu son derecede zor ve kutsal mesleğe emek veren sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum."