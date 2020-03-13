14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Canalp, hekimlerin bilgi, birikim ve özverili çalışmalarını dün olduğunu gibi bu gün ve yarında devam edeceğini belirtti.

Serhat şehri Edirne'de "insan odaklı hizmet" anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Canalp, açıklamasında şunları kaydetti:

"Toplum sağlığını korumak için ülkemizin dört bir yanında her türlü zor şartta dahi bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk doktorlarına emanet edin' sözlerini kendilerine şiar edinen hekimlerimizin bilgi, birikim ve özverili çalışmalarını dün olduğunu gibi bu gün ve yarında sürdüreceklerine inancım tamdır.

Serhat şehrimizde gerçekleştirdiğimiz insan odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, yapılan yeni yatırımlarla, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini sağlarken, Balkanlar'ın kültür ve turizm başkenti olan Edirne'yi sağlığında başkenti yapmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."