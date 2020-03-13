14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı

6 saat önce

Ordu Tabipler Odası Başkanı Esra Yancar Demir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Ordu Tabipler Odası Başkanı Esra Yancar Demir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doç. Dr. Demir, mesajında, hekimliğin fedakarlıkla icra edilen, mayasında özveri, sabır ve tahammül olan en kutsal meslek olduğunu belirtti.

Bu nedenle tarihin her döneminde önemini ve toplum içindeki saygınlığını muhafaza ettiğini vurgulayan Demir, doktorlar ve sağlık personelinin insanların daha sağlıklı, mutlu bir yaşam sürmesi için özveriyle çalışarak toplumun inandığı, her zaman değer ve destek verdiği, gönül borcu duyarak saydığı kişiler olduğuna işaret etti.

Demir, yaşanan bu zor günlerde öncelikle tüm vatandaşların sağlıklı ve huzurlu yaşamına devam edebilmesi için hekimlerin her zamanki gibi görevinin başında olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"2020 yılı maalesef ülkemiz ve tüm dünya için doğal afetler, savaş, göç ve gündemin en son aktörü yeni korona virüs başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar açısından çok sarsıcı başladı. Tüm bunlar en çok kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere toplumun tüm bireylerini etkilemektedir. Sağlık Bakanlığı'nın bu tür afet, göç, salgın hastalık gibi durumlarda aldığı, alacağı her türlü önlemde üzerimize düşen bütün görevleri gereğince yapacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın."

Demir, insanı yaşatmayı ve acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarının, insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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